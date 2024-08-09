sonyazhytkova .9 августа, 2024 4

Netflix представив тизер до корейського трилера "Жаба", прем'єра якого відбудеться 23 серпня.

Режисер Мо Ван-іл, відомий завдяки серіалу "Світ одружених", обіцяє глядачам захопливу історію про звичайних людей, чиї мирні життя несподівано порушуються через появу загадкового гостя в літній час.

У тизері зображено, як загадкова Сеонг-а прибуває до відокремленого пансіону в лісі, де швидко спричиняє занепокоєння у його господаря Йонг-ху. Він намагається з’ясувати причини її візиту та її справжню особистість. Це створює напружену атмосферу та піднімає філософське питання: "Чи видає звук дерево, що падає в лісі, якщо ніхто його не чує?".

У "Жабі" знімуться Кім Юн-сок ("Норянг: Смертельне море", "Втеча з Могадішу"), Юн Ке-санг ("Злочинці"), Лі Чжон-ун ("Паразити", "Щоденна доза сонця") та Ко Мін-сі ("Солодкий дім"). Також у серіалі з’явиться Пак Чан-єоль з K-pop гурту EXO. Юн зіграє Санг-джуна, власника сільського мотелю, чий спокій порушує ще один гість, а Лі - Бо-мін, детективку, яка розслідує справи Йонг-ху та Санг-джуна.

Джерело: Deadline