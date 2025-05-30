sonyazhytkova .30 мая, 2025 11

На офіційній сторінці фільму "Ножі наголо: Прокинься, мрець" з’явився короткий, але дуже атмосферний тизер.

Камера повільно ковзає вгору вздовж стін старовинної церкви — навколо похмуре небо, дзвін дзвонів і гнітюча тиша, ніби сама будівля зберігає давню таємницю. Але найзловісніше — не кадри, а напис під відео: "Зловмисник прагне здобичі нечестивих, а корінь праведних міцний". Цей рядок — з біблійних Приповістей 12:12.

Збіг? Навряд. Уважні глядачі вже припускають, що саме 12:12 може приховувати відповідь — можливо, мова про дату прем’єри: 12 грудня 2025 року, що припадає на п’ятницю — ідеальний день для виходу гучного трилера в кіно. До того ж, за чутками, "Прокинься, мрець" може повторити шлях "Скляної цибулі", вийшовши спершу на великих екранах.

Netflix мовчить, але цифри вже говорять самі за себе.

Що ж до самої цитати, вона влучно вписується в моральний контекст франшизи. "Ножі наголо" неодноразово розбиралося з темними сторонами заможних персонажів, тож поява чергових "грішних багатіїв" у полі зору Бенуа Блана (Деніел Крейг) — більш ніж імовірна.

Раніше ми вже бачили перші кадри з фільму, де Блан разом з новим персонажем, якого грає Джош О’Коннор ("Корона"), знаходяться всередині церкви. Тепер, завдяки новому тизеру, стає зрозуміло, що події принаймні частково розгортатимуться саме тут. Імовірне місце дії — Англія, де, до речі, торік і проходили зйомки.

Як і в попередніх частинах, у стрічці зібрано потужний акторський склад: Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спені, Том Гарді та Ліндсі Лохан. А серед нових облич — Джеремі Реннер і Міла Куніс.

Що ж приховує ця дзвінка тиша? Чи дійсно 12 грудня — день, коли ми прокинемося разом із мертвецем? Схоже, Бенуа Блан вже все знає. А ви?

Джерело: Gamesradar