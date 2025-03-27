Таємний знак? Жест Роберта Дауні молодшого натякає на повернення Багряної Відьми в "Месники: Судний день"

sonyazhytkova .27 марта, 2025 8

Нещодавно Marvel вразили фанатів масштабним каст-анонсом майбутнього фільму, підтвердивши участь 27 акторів, серед яких Кріс Гемсворт, Ієн Маккеллен і Ченнінг Татум. Проте лише одна зірка з’явилася особисто – Роберт Дауні молодший і його поведінка викликала шквал обговорень.

Під час п’ятигодинного стріму Дауні мл. вийшов у кадр, сів на стілець, а потім загадково приклав палець до губ, змушуючи всіх замовкнути. І саме цей жест привернув увагу фанатів, адже він один в один повторює момент із серіалу "Ванда/Віжн", коли Агата Гаркінс розкриває свої справжні наміри.

Чи це випадковість? Чи, можливо, тонкий натяк на появу Ванди у "Судному дні"? Офіційно Елізабет Олсен не була серед оголошених акторів, і раніше вона заявляла, що не з’явиться ні в цьому фільмі, ні в "Месниках: Таємні війни". Але ж ми знаємо, як Marvel любить тримати секрети. Згадайте хоча б Ендрю Гарфілда, який до останнього заперечував свою участь у "Людині-павуку: Додому шляху нема".

Тож жест Дауні молодшого – це лише гра для фанатів чи підтвердження великого камбеку Багряної Відьми? Дізнаємося 1 травня 2026 року, коли "Месники: Судний день" вийдуть у прокат.

Джерело: Gamesradar