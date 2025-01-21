sonyazhytkova .21 января, 2025 4

PBS Masterpiece презентував перший трейлер серіалу "Міс Остін", прем'єра якого запланована на 4 травня.

У трейлері, знятому за мотивами роману Гілл Хорнбі, представлено історію про Кассандру Остін, яка, прагнучи захистити репутацію своєї сестри Джейн Остін, знищила її особисте листування. Головні ролі виконують Кілі Гоус і Роуз Леслі.

Дія серіалу відбувається у 1830 році та розкриває драматичну долю сестер Остін, акцентуючи увагу на їхньому особливому зв’язку та емоціях, які спонукали до таких рішень. Сценаристкою проєкту стала Андреа Гібб, володарка премії BAFTA, яка вже зарекомендувала себе роботою над "Елізабет зникає".

До зіркового касту приєдналися Сіннове Карлсен ("Минулої ночі у Сохо"), Патсі Ферран ("Життя"), Макс Айронс ("Дружина"), Альфред Іноч ("Як уникнути покарання за вбивство"), Калам Лінч ("Бріджертони") та Філліс Логан ("Абатство Даунтон").

Режисеркою серіалу стала Ейслінг Волш, яка вже має у своєму доробку премію BAFTA.

Ця історія обіцяє розкрити не лише загадки минулого, а й глибокі емоції, що об’єднують родину. Глядачі зможуть поринути у світ, де любов і відданість перевершують плин часу.

Джерело: Deadline