sonyazhytkova .27 апреля, 2025 17

26 квітня, день, який фанати всесвіту Чужих вже давно обрали як Alien Day, цього року приніс новий тизер для серіалу "Alien: Earth". Але цього разу справа не тільки в легендарному Ксеноморфі — у космосі ховається ще більше жахіть. Чи готові ви зустріти нових монстрів?

У тизері розгортається таємнича історія космічного корабля, який перевозить п’ять різних інопланетних видів. Усе виглядає як експедиція до найтемніших куточків Всесвіту, де кожен з перевезених монстрів несе смертельну загрозу. Серед них, звісно, і класичний Ксеноморф, що раптово виривається з одного з контейнерів і атакує камеру. Це лише початок: у космосі ховається набагато більше жахіть, ніж можна було уявити.

Що далі? Тизер не дає точної дати прем'єри, але обіцяє, що серіал вийде влітку 2025 року. Проте саме цей ролик відкриває нові горизонти: на фоні темної космічної сцени ми бачимо не лише відомого Ксеноморфа, а й ще п’ять нових, неймовірно страшних істот. Цей крок означає, що Ксеноморф може бути лише однією з багатьох небезпек у космосі.

Фанати, які очікували побачити лише нові варіації Ксеноморфів, як у "Alien: Covenant" чи іграшках з "Alien 3", тепер зіткнулися з абсолютно новими формами життя. Хто вони — поки невідомо, але це точно не останній сюрприз від "Alien: Earth".

Можливо, нас чекають й інші космічні раси, як інженери з Prometheus чи навіть згадка про Predator. Як ці світи переплітаються? Мабуть, деякі таємниці залишаться нерозкритими ще довго, але одне ясно — нас чекають страшні відкриття.

Залишайтеся з нами, щоб не пропустити нові подробиці, адже темніший космос ще не розкрив своїх таємниць.

Джерело: Мovieweb