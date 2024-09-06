sonyazhytkova .6 сентября, 2024 11

Новий трейлер стрічки "Wicked", приквела до легендарної історії "Чарівник країни Оз", обіцяє розкрити всі події, що відбулися до подорожі Дороті.

Відео розпочинається з напруженої сцени, де Глінда оголошує про смерть Злої Відьми Заходу. Далі події переносяться у минуле, де показано першу зустріч Ельфаби та Глінди, а також момент, коли Ельфаба починає усвідомлювати свою силу. Під час їхньої подорожі до Смарагдового міста, стає очевидно, що Чарівник має зовсім інші плани - він збирається об’єднати жителів Оз навколо спільного ворога, яким стає Ельфаба.



Окрім цього, глядачі бачать кілька напружених моментів між Ельфабою та Фієро, де між ними виникає явне непорозуміння. Ельфаба не просто створює проблеми - вона стає їхнім уособленням.

Фільм, заснований на однойменному популярному мюзиклі з Бродвею та Вест-Енду, розповість історію двох відьом – Глінди (Аріана Гранде) та Ельфаби (Синтія Еріво), які несподівано стають друзями під час навчання в університеті Шіз. Режисером стрічки є Джон М. Чу, відомий за роботами "Шалено багаті азіати" та "На висотах".

До потужного акторського ансамблю також долучилися Джонатан Бейлі (Фієро), Мішель Єо (директорка Шізу Мадам Моррібл), Пітер Дінклейдж (професор Доктор Ділламо) та Джефф Голдблюм (Чарівник країни Оз).

Догоочікувана стрічки "Wicked" побачить світ вже 22 листопада.

Джерело: Gamesradar