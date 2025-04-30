sonyazhytkova .30 апреля, 2025 16

Одна з найвідоміших телевізійних адрес — Вістерія Лейн — знову готується відчинити свої двері. На студії Onyx Collective стартували розробки серіалу під назвою "Wisteria Lane" — переосмислення легендарних "Відчайдушних домогосподарок", драми що виходила на ABC у 2004–2012 роках.

"Вістерію Лейн" (Wisteria Lane) описують як "сексуальну, іронічну, інтригуючу мильну драму з нотками детективу", де історія розгортатиметься навколо п’ятьох подруг (і водночас конкуренток), які мешкають на ідеальній — принаймні зовні — вулиці з білими парканами та бездоганними фото в Instagram. Але за глянцевою картинкою ховаються таємниці, які здатні перевернути життя кожної з них.

Оригінальний серіал, що мав шалений успіх у 2000-х, став проривом у жанрі — сміливо міксував комедію, драму, трилер і соціальну сатиру. Тері Гетчер, Єва Лонгорія, Фелісіті Хаффман і Марсія Кросс стали обличчями покоління серіальних героїнь. Їхня історія починалась із загадкового самогубства сусідки, яке запустило ланцюг драм, зрад і одкровень.

Хоча Марк Черрі не долучився до презентації, він у курсі й, можливо, приєднається до роботи над проєктом. Чи з’являться знайомі обличчя — поки загадка, але Єва Лонгорія вже зізналась, що була б "першою в черзі" на повернення.

Цікаво, що ідея спінофу з’явилась невдовзі після 20-річного ювілею "Відчайдушних домогосподарок", який знову розпалив фанатську любов. І хоч "Вістерія Лейн" — нова історія, знайома локація додасть їй впізнаваного настрою. До речі, справжня Вістерія Лейн досі існує на студії Universal і залишається улюбленим місцем туристів.

Отож, нова "Вістерія Лейн" — це не просто спроба осучаснити легенду, а шанс знову зануритись у знайомий світ пристрастей, пліток і скелетів у шафі. Бо десь між блиском лужка і запахом випічки завжди є те, що краще б залишилось нерозкритим…

А ми досі пам’ятаємо, як звучав той знайомий закадровий голос Мері Еліс… І чомусь хочеться знову заварити чай і поринути в історії, які починались за білим парканом на Вишневій вулиці.

Джерело: Deadline