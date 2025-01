sonyazhytkova .7 января, 2025 15

Режисер, відомий своєю роботою над мюзиклом "Чародійка: Частина перша", готується до зйомок біографічного фільму про Брітні Спірс, заснованого на її мемуарах "The Woman In Me", які стали бестселером у 2023 році.

На церемонії "Золотий глобус" Джон М. Чу розповів про прогрес роботи над стрічкою та участь співачки у її створенні.

"Брітні буде дуже залучена до процесу", – зазначив режисер в інтерв’ю Entertainment Tonight. "Робота ще в самому початку, але я вже маю певні ідеї та підходи. Попереду багато етапів, і це лише старт".

Права на екранізацію книги, яку Брітні підписала в 2022 році в рамках контракту на $15 мільйонів, належать компанії Universal Pictures. Видання стало справжнім феноменом, розійшовшись тиражем понад 2,5 мільйона копій у США у форматах друкованої книги, електронної версії та аудіокниги.

Одразу після анонсу фільму шанувальники почали активно пропонувати кандидатів на головну роль. Чу зізнався, що уважно стежить за цими ідеями: "Я бачив фанатські кастинги й завжди розглядаю їх, адже серед них можуть бути цікаві варіанти. Проте остаточний вибір залежатиме від того, яким буде підхід до історії".

Мемуари Брітні Спірс висвітлюють її шлях до слави, боротьбу за самовизначення та численні труднощі, які супроводжували її життя. Особливу популярність здобула аудіокнига, начитана актрисою Мішель Вільямс зі вступом самої співачки. Вона стала найшвидше продаваною аудіокнигою в історії Simon & Schuster та очолила рейтинг Spotify у 2023 році.

У розмові з Billboard Чу зізнався, що підходить до проєкту з великою відповідальністю: "Я захоплювався Брітні ще з юності. Вона завжди була тією артисткою, яка надихає. Моя мета – створити історію, яка гідно передасть її життя. Але це довгий процес, і ми лише почали".

Фільм обіцяє стати не лише відображенням кар’єри співачки, але й чесною розповіддю про її внутрішню силу та прагнення до свободи.

Джерело: Deadline