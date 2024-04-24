sonyazhytkova .24 апреля, 2024 6

Інформація про персонажів та деталі наступного сезону зберігаються в секреті. Раніше було повідомлено, що до екіпажу також приєднався Стів Бушемі.

Комедійний серіал від творців "Малевілла" та режисера Тіма Бертона. Серед виконавчих продюсерів - Стів Старк, Ендрю Міттман, Кевін Місероччі, Кейла Альперт, Джонатан Глікман, Гейл Берман, Томмі Харпер і Кевін Лафферті.

Спін-офф "Сімейки Аддамс", "Венздей" - це розслідування, сповнене загадкових злочинів та надприродних сил, що розгортаються під час навчання Венздей Аддамс в академії Невермор. Тут вона намагається опанувати свої надприродні здібності, зупинити монстрів, що тероризують місто, і розкрити темну таємницю, пов'язану зі своїми батьками 25 років тому.

У головній ролі - Дженна Ортега, у першому сезоні також брали участь Кетрін Зета-Джонс як Мортіція Аддамс і Луїс Гуцман як Гомез Аддамс, разом з Торою Бірч, Рікі Ліндхоум, Джеймі МакШейн, Хантером Дооаном, Джорджі Фармером, Муса Мустафа, Емма Майерс, Наомі Дж. Огава, Джой Сандей і Персі Хайнс Вайт.

Тандеве Ньютон була номінована на три премії "Еммі" за виступ у другорядних ролях і виграла в 2018 році за роль Мейв Міллей у серіалі "Westworld" на HBO. Серед її останніх робіт на телебаченні - "Великий рот", "Кадрові ресурси", "Лінія обов'язку" і "Відпадник", а також її фільми включають "Земля Бога", "Аварія", "Пошук щастя" та інші.

Джерело: Deadline