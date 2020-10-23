Анастасия Лях .23 октября, 2020 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, канал CBS, вернее его потоковый сервис CBS All Access выпустит ремейк танцевального хита 80-х «Танец-вспышка» .

Напомним, оригинал вышел в 1983 году. Он рассказывал о молодой девушке в исполнении Дженнифер Билз, которая мечтала стать балериной, но столкнулась с суровой правдой жизни и стала стриптизершей.

Фильм в классическом сентиментальном формате Золушки имел большие проблемы при производстве, получил негативные рецензии, но неожиданно отлично показал себя в прокате, заработав более 200 миллионов долларов.

Кто исполнит главную роль в ремейке, пока неизвестно. Даты релиза нет.