Как сообщает The Hollywood Reporter, канал CBS, вернее его потоковый сервис CBS All Access выпустит ремейк танцевального хита
Напомним, оригинал вышел в 1983 году. Он рассказывал о молодой девушке в исполнении Дженнифер Билз, которая мечтала стать балериной, но столкнулась с суровой правдой жизни и стала стриптизершей.
Фильм в классическом сентиментальном формате Золушки имел большие проблемы при производстве, получил негативные рецензии, но неожиданно отлично показал себя в прокате, заработав более 200 миллионов долларов.
Кто исполнит главную роль в ремейке, пока неизвестно. Даты релиза нет.