Анастасия Лях .2 января, 2020 11

Режиссер Квентин Тарантино, как известно, любит составлять списки любимых фильмов. Он неизменно делает свои топы за год, а теперь также решил выбрать любимые картины десятилетия.

Как сообщает The Playlist, вторую строчку в рейтинге Тарантино заняла военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк», которую создатель «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде» назвал «симфонией, в которой все работает». По словам Квентина, он смотрел эту ленту три раза.

Каким фильмам достались первая и третья строчки, мэтр пока говорить не стал. В настоящее время он находится на этапе формирования полного списка, который непременно обнародует в скором времени.