Создатель «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде», выдающийся голливудский режиссер и сценарист Квентин Тарантино пообщался с журналом Rolling Stone и объяснил, почему бросает кинематограф.
По словам мэтра, он хочет посвятить оставшийся отрезок жизни и творчества семье и литературе. Тарантино признался, что хочет больше времени уделять жене и будущему ребенку (в 2018 году режиссер женился на израильской певице Даниэле Пик, и сейчас пара ожидает рождения первенца). А также хочет сидеть дома и писать книги в спокойной обстановке, а не разъезжать по всему миру с кинокамерой, реквизитом и огромной командой.
По мнению Тарантино, съемками кино должны заниматься молодые энтузиасты, а ему пора побыть пенсионером и одомашниться.
Напомним, ранее режиссер говорил, что уйдет на покой после десятой картины. Но недавно Тарантино намекнул, что «Однажды в Голливуде», его девятый фильм, вполне может стать финальной точкой. Не считая готовящегося телепроекта, основанного на вымышленном
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую