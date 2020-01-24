Анастасия Лях .24 января, 2020 6

Создатель «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде», выдающийся голливудский режиссер и сценарист Квентин Тарантино пообщался с журналом Rolling Stone и объяснил, почему бросает кинематограф.

По словам мэтра, он хочет посвятить оставшийся отрезок жизни и творчества семье и литературе. Тарантино признался, что хочет больше времени уделять жене и будущему ребенку (в 2018 году режиссер женился на израильской певице Даниэле Пик, и сейчас пара ожидает рождения первенца). А также хочет сидеть дома и писать книги в спокойной обстановке, а не разъезжать по всему миру с кинокамерой, реквизитом и огромной командой.

По мнению Тарантино, съемками кино должны заниматься молодые энтузиасты, а ему пора побыть пенсионером и одомашниться.