Анастасия Лях .3 ноября, 2021 3

Квентин Тарантино поучаствует со своим лотом на NFT-аукционе OpenSea. На торги будут выставлены семь вырезанных на этапе монтажа сцен из его культовой картины «Криминальное чтиво».

Известно, что покупатель также получит оригинальный рукописный сценарий и аудиокомментарии режиссера. Его личность останется анонимной. Также не будет раскрыта сумма, за которую участник торгов приобретет лот.