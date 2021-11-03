Тарантино выставит невошедшие сцены из «Криминального чтива» на торги
Анастасия Лях
.3 ноября, 2021
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На фото: Ума Турман в фильме "Криминальное чтиво"
Квентин Тарантино поучаствует со своим лотом на NFT-аукционе OpenSea. На торги будут выставлены семь вырезанных на этапе монтажа сцен из его культовой картины «Криминальное чтиво».
Известно, что покупатель также получит оригинальный рукописный сценарий и аудиокомментарии режиссера. Его личность останется анонимной. Также не будет раскрыта сумма, за которую участник торгов приобретет лот.
Формат NFT (non-fungible tokens — «невзаимозаменяемый токен») подразумевает, что покупатель получает полные права распоряжаться купленным контентом на различных платформах, телевидении, стримингах и в кинотеатрах. По словам Тарантино, это эволюция в сфере взаимосвязи автора и зрителя.