sonyazhytkova .13 ноября, 2024 4

Фільм, який очолить ісландський режисер Балтазар Кормакур, отримав назву "Apex".

Сценарій стрічки, написаний Джеремі Роббінсом, поєднує елементи "Сам на сам" та "Мовчання ягнят", і розгортається навколо альпіністки, яка стає жертвою небезпечної гри на виживання в дикій місцевості.

Окрім ролі у кінокартині, Шарліз Терон також виступить її продюсером.

Для Тарона Еджертона участь у цьому проєкті — ще один крок у кар’єрі після гучної ролі у "Kingsman: Таємна служба" та продовження "Kingsman: Золоте кільце", які принесли йому світову популярність. Нещодавно він завершив роботу над серіалом для Apple TV+ "Firebug", де також виступив продюсером, а вже 13 грудня з’явиться в іншому трилері Netflix "Carry On". Серед майбутніх прем’єр із його участю — незалежний трилер "She Rides Shotgun".

Джерело: Deadline