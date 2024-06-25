sonyazhytkova .25 июня, 2024 10

Акторка, можливо, більше не з'явиться в ролі Жінки-Галка, але вона назавжди запам'ятає свій виступ з популярною американською реперкою у першому сезоні серіалу з Кіновсесвіту Marvel.

На Супергеройському комік-коні в Сан-Антоніо, актриса з теплотою згадала, як танцювала тверк з Megan Thee Stallion в одному з епізодів шоу на Disney+.

"Я вже була на кількох концертах Megan Thee Stallion до цього. Я була готова. Це був найкращий момент мого життя", – зізналася Маслані, повідомляє Agents of Fandom.

Відомо, що володарка премії Греммі з'явилася в епізоді "The People vs. Emil Blonsky", де її персонаж найняв адвокатку Дженніфер Волтерс (героїню Маслані) для судового процесу проти асгардійського ельфа, що прикидався нею.

Маслані також натякнула на можливий розвиток романтичної лінії між її персонажем Дженніфер Волтерс та Шибайголовою (Чарлі Кокс), між якими відчувалася романтична хімія у першому сезоні.

Серіал "Жінка-Галк: Адвокатка" розповідає історію Дженніфер, відданої адвокатки та кузини Брюса Беннера (Марк Руффало), яка отримує надлюдські "зелені" здібності під час автомобільної аварії.



Після дебюту шоу у 2022 році, Disney+ ще не оголосив про продовження серіалу на другий сезон і Татьяна Маслані висловила сумніви щодо повернення "Жінки-Галка" в ефір.



"Я так не думаю. Ми витратили весь бюджет, і Disney сказав: 'Ні, дякуємо'", - зізналася вона під час виступу на Twitch у січні.

Джерело: Deadline