sonyazhytkova .2 августа, 2024 7

Розробка сиквелу "Національного скарбу" тривала роками, і ось, нарешті, сценарист Тед Елліот поділився значними новинами про цей довгоочікуваний проєкт.

Перша частина франшизи "Національний скарб", що вийшла 2004 року, з Ніколасом Кейджем у ролі Бенджаміна Гейтса - історика, який стає шукачем скарбів і намагається викрасти Декларацію незалежності, відзначилася як культовий фільм. Незважаючи на змішані рецензії, обидві частини - "Національний скарб" та "Національний скарб: Книга секретів" -завоювали відданих фанатів, які з нетерпінням чекали на завершення таємниці другої частини.

На подкасті "Національний скарб: Полювання" Тед Елліот поділився суттєвими оновленнями про сценарій третьої частини. Сценарист підтвердив завершення першої чернетки, що стало знаковим сигналом про реальний розвиток проєкту після численних суперечливих новин. Елліот також розповів про новий сюжетний напрямок і зміни у взаємодії персонажів після тривалої перерви між фільмами. Елліот зазначив:

"Що стосується сценарію третьої частини, то зміни в стосунках між Беном і Рейлі обіцяють бути цікавими для обох акторів. Рейлі значно змінився від першого до другого фільму. У першій частині він був просто спостерігачем, який постійно питає про події. У другій частині він написав книгу про криптоісторію і виявився правим, дізнавшись те, чого не знав Бен. Тепер же Рейлі має ще більше знань, що буде впливати на їхню динаміку".

Відкриття Елліота підтверджує раніше висловлені думки продюсера Джеррі Брукхаймера, який цього року зазначав:

"Ми сподіваємося, що третя частина 'Національного скарбу' вийде. Ми працюємо над цим вже певний час. У нас є чудовий сценарист, який зараз працює над проєктом. Тож, якщо сценарій буде готовий вчасно, ми відправимо його Ніку [Кейджу] і, якщо йому сподобається, ми знімемо ще один фільм. Ми, безумовно, цього хочемо".

Джерело: Мovieweb