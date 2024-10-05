sonyazhytkova .5 октября, 2024 11

Режисуру кримінальної стрічки взяв на себе Джо Карнахан, який не лише керує проєктом, але й сам написав сценарій.

Продюсерську команду складають зірки кіноіндустрії: Бен Аффлек, Метт Деймон, Лусіана Деймон і Дені Бернфельд, які об'єднали зусилля для створення цього захоплюючого трилера.

Сюжет фільму обертається навколо команди поліцейських з Майамі, чия довіра один до одного починає руйнуватися, коли вони натрапляють на мільйони доларів у забутому сховищі. Як тільки зовнішні сили дізнаються про величину вилучення, під сумнів ставляться не лише їхні моральні принципи, але й питання, кому можна довіряти в цій небезпечній ситуації.

Тейяна Тейлор нещодавно вразила глядачів у драмі "Тисяча і один", що дебютувала на кінофестивалі Sundance 2023, отримавши позитивні відгуки за свій виступ.

Саша Калле здобула популярність завдяки ролі Супергерл у фільмі DC Studios "Флеш", а також нещодавно з’явилася в картині "На швидких конях", продемонструвавши свій талант у різноманітних жанрах.

Джерело: Deadline