Анастасия Лях .12 февраля, 2020 0

Прошедшая на днях оскаровская церемония продемонстрировала самые низкие телевизионные рейтинги за всю историю награждения, сообщает The Hollywood Reporter.

Церемонию, на которой абсолютным триумфатором стали южнокорейские «Паразиты», посмотрело 23,5 миллиона зрителей. Стоит отметить, что мероприятие прошло без ведущего, аналогично с 2019 годом, когда при отсутствии основного ведущего рейтинги шоу выросли до 29,5 миллиона зрителей. Организаторы церемонии, видимо, решили, что схема сработает и на этот раз. Но не вышло.

Ранее самые низкие рейтинги были у награждения 2018, когда «Оскар» собрал у телеэкранов 26,5 миллиона зрителей. Но, как видим, церемония 2020 существенно превзошла тот антирейтинг.

Напомним, что «Паразиты» уехали домой в Корею с четырьмя статуэтками: за лучший фильм (впервые «Оскар» в главной категории достался не англоязычной картине), лучший иностранный фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.