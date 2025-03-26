sonyazhytkova .26 марта, 2025 0

Шанувальники Колін Гувер, які мріяли про екранізацію "Веріти", можуть нарешті поповнити свої списки для перегляду, але на жаль, чекати доведеться більше року.

Тепер офіційно відомо, що адаптація психологічного трилера "Веріти" вийде в кінотеатри 15 травня 2026 року. У головних ролях – зірки Голлівуду: Енн Гетевей, Дакота Джонсон, Джош Хартнетт, Ісмаель Круз Кордова та Брейді Вагнер. Режисером виступає Майкл Шоултер, а проєкт обіцяє стати справжнім кіношедевром, який занурить глядачів у глибину психологічного напруження.

Фільм вийде між двома великими супергеройськими прем'єрами: "Месники: Судний день" (1 травня 2026 року) і новим фільмом "Зоряні війни: Мандалоріан і Грогу" (22 травня 2026 року). Таким чином, прем'єра "Веріти" стане цікавою альтернативою для тих, хто шукає інший вид кінематографічного досвіду.

Історія слідує за молодою письменницею Лоун Ашлі, яку наймають для написання автобіографії знаменитої авторки Веріти Кроуфорд. Однак її робота приймає темний поворот, коли вона натрапляє на моторошні особисті нотатки, що розкривають смертельні сімейні таємниці.

Адаптований з бестселера Нью-Йорк Таймс, сценарій обіцяє зберегти напружену атмосферу книги, зокрема теми сприйняття реальності, сумнівів і одержимості. Нові кадри зі зйомок показують Дакоту Джонсон, покриту кров'ю, в оточенні Нью-Йорка, де Джош Хартнетт веде її через натовп – одна з найгостріших сцен, що відображає напругу твору.

Якщо ви ще не занурилися в цей захоплюючий роман, краще залиште кінцівку для себе — готуйтеся до 2026 року, щоб пережити на екрані весь спектр жаху, таємниць і пристрастей, що чекають у кожному кадрі.

Джерело: Мovieweb