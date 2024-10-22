sonyazhytkova .22 октября, 2024 11

У неділю шоу "Пінгвін" досягло нової вершини, залучивши в середньому 1,8 мільйона глядачів на різних платформах у США — це найвищий результат за всю історію серіалу.

Цей показ перевищив результати минулого тижня, коли серія зібрала 1,7 мільйона глядачів. За даними Warner Bros. Discovery, перший епізод серіалу вже переглянули понад 14 мільйонів разів.

"Пінгвін" створений студією DC і продюсується Меттом Рівзом, Діланом Кларком, Коліном Фарреллом та Лорен Лефранс, яка також є автором сценарію та шоураннером. Режисер Крейг Зобел працював над першими трьома епізодами і також є одним з виконавчих продюсерів. У касті серіалу можна побачити Крістін Міліоті, Рензі Феліза, Тео Росі, Майкла Келлі, Клансі Брауна та Шохре Аґдашлу.

Нові епізоди виходять щонеділі на HBO і доступні для стрімінгу на платформі Max.

Джерело: Deadline