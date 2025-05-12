sonyazhytkova .12 мая, 2025 3

Фанати можуть зітхнути з полегшенням — режисер похмурого Ґотема Метт Рівз не полишає проєкту. Джеймс Ґанн особисто поставив крапку в чутках, які змусили фан-спільноту затамувати подих.

Після того як в одному з останніх випусків Production Weekly не згадали Метта Рівза серед ключових фігур продовження Бетмена, мережу сколихнула хвиля припущень: невже режисер більше не пов’язаний із сиквелом? На щастя, керівник DC Studios Джеймс Ґанн швидко прояснив ситуацію. Відповідаючи на питання фаната в Threads, він коротко і ясно заявив: "Так. А що?".

Це означає, що Роберт Паттінсон знову вдягне плащ Темного лицаря. Також очікується повернення Енді Серкіса в ролі Альфреда та Коліна Фаррелла як Освальда Коббла — більш відомого як Пінгвін.

Хоча зйомки спочатку мали стартувати наприкінці 2025 року, нові дані свідчать про перенесення початку виробництва на березень 2026-го. Прем’єра ж запланована на жовтень 2027 року — рівно через п’ять років після першої частини.

А тим часом у всесвіті DC на горизонті вже майорить червоний плащ: першим великим фільмом оновленого розділу "Боги й монстри" стане "Супермен". Джеймс Ґанн узявся за нову історію Людини зі сталі, в якій Девід Коренсвет зіграє головну роль, Рейчел Броснаген постане як Лоїс Лейн, а Ніколас Голт перевтілиться у Лекса Лютора.

"Супермен" з’явиться в кінотеатрах вже 11 липня.

Темрява Ґотема лише згущується, але з поверненням Рівза за штурвал "Бетмена 2" фанати можуть спати спокійно: їхній Темний лицар не здає позицій. А поки — приготуйтеся до світла, бо вже цього літа DC покаже, як злітає нова епоха героїв!

Джерело: Gamesradar