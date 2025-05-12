sonyazhytkova .12 мая, 2025 4

Netflix представив трейлер третього сезону хітового серіалу "Джінні й Джорджія" — і цього разу на героїнь чекають ще гостріші випробування. У новому відео вирують брехня, зрада та неочікувані повороти, які точно шокують фанатів.

Після шокуючого фіналу другого сезону, де Джорджію (Браянн Гоулі) заарештовують просто під час весілля, події третього сезону набирають обертів. Судовий процес перетворює Велсбері на осередок напруги, а Джінні (Антонія Джентрі) з Остіном змушені орієнтуватися у світі, де правду важко відрізнити від вигадки. Довіра — крихка, а посмішки ховають справжні наміри.

Новий сезон занурює глядачів у глибші психологічні теми: провину, самоприйняття й боротьбу за близьких — навіть коли це може зруйнувати все до основ.

До своїх ролей повертаються Антонія Джентрі, Браянн Гоулі, Фелікс Маллард, Сара Вайзґласс, Кеті Дуглас, Дізель Ла Торрака та Реймонд Аблак. Сценаристка та шоуранерка Сарі Ламберт обіцяє ще більше драм, гумору та серцевих ударів у кожній серії.

Зйомки третього сезону проходили в Торонто, а шоу зазнало невеликих змін — кілька нових персонажів додадуть напруги в життя Джорджії та її родини. За лаштунками актори поділились, що цього сезону глядачі побачать "найбільш темний бік серіалу".

Новий сезон "Джінні й Джорджія" стартує 5 червня 2025 року — ексклюзивно на Netflix. Цього разу таємниць ще більше, але чи витримає родина, коли правда нарешті спливе на поверхню?

Джерело: Уoutube