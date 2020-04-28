Анастасия Лях .28 апреля, 2020 10

Издание Deadline составило список фильмов 2019 года, потерпевших самые большие кассовые неудачи.

Первое место занял супергеройский экшен «Люди Икс: Темный Феникс», собравший по всему миру лишь 252 миллиона долларов при бюджете в 200 миллионов. Это оказался худший результат в рамках франшизы о супергероях-мутантах . Напомним, что и рецензии картина получила крайне негативные.

«Терминатор: Фатум» расположился на второй строке антирейтинга с результатом 261 миллион долларов сборов при производственном бюджете в 185 миллионов (плюс около ста миллионов затраты на маркетинг). Третье место занял мюзикл «Кошки», заработавший 74 миллиона долларов при бюджете в 95 миллионов.