Темрява повертається — "Венздей" готується до другого сезону, і перші кадри вже тут

sonyazhytkova .22 апреля, 2025 8

Фанати чекали майже півтора року, мов зачаровані — і ось, нарешті, з’явилися перші вістки з похмурого світу Венздей Аддамс. Нові зображення, загадкові логотипи та постер — усе натякає на швидке повернення у Невермор.

Попри те, що сама Венздей Аддамс зневажливо називає соцмережі "виснажливим виром порожнього самоствердження", саме там фанати й виявили перші докази того, що другий сезон серіалу вже на підході. Після довгого і справді тортурного очікування Netflix нарешті подав перші знаки життя про нові пригоди героїні Дженни Ортеги.

На платформі X (колишній Twitter) з’явилися тривожні кадри: Венздей зі сльозами на обличчі, зв’язана на стільці — але поруч із нею вірний напарник, Рука. Банер прикрашає фраза: "Очікування було тортурою", що, без сумніву, стосується тривалої паузи після прем'єри першого сезону у листопаді 2022-го.

Цей загадковий банер зник так само швидко, як і з’явився, проте уважні прихильники встигли зберегти і розшифрувати ще кілька символічних деталей. Три нових логотипи серіалу показують знайомий шрифт літери "W", але в особливих формах: кришталева куля для зв’язку з батьками, вікно спільної кімнати з Енід, яка повернеться у другому сезоні, та клавіша друкарської машинки — тієї самої, якою Венздей викладала свої думки на папері.

На додачу до візуальних натяків Netflix опублікував офіційний постер, що повторює моторошний настрій банера. А вже завтра, 23 квітня — ідеально, бо це середа — світ побачить перший тизер другого сезону. Очікується, що він відкриє завісу таємничості над новими епізодами, а також розкриє дату прем’єри.

І хоча ще не все сказано, здається, ми стоїмо на порозі нової, ще темнішої та небезпечнішої глави історії. Адже в Неверморі — спокій лише ілюзія, а справжні кошмари тільки починаються...

Джерело: Мovieweb