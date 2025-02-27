sonyazhytkova .27 февраля, 2025 4

Чи можуть книги приховувати небезпеку? Новий трейлер психологічного трилера "Darkest Miriam" із зіркою "Розриву" дає відповідь.

Фільм, виконавчим продюсером якого виступив Чарлі Кауфман, розповідає історію бібліотекарки Міріам Ґордон (Брітт Лоуер), яка переживає глибоке горе, працюючи серед ексцентричних відвідувачів торонтської бібліотеки. Її монотонне життя змінюється після знайомства з молодим словенським таксистом (Том Мерсьє) та отримання серії загадкових і тривожних листів.

"Darkest Miriam" – це друга повнометражна робота режисерки та сценаристки Наомі Джей ("The Pin"), знята за романом Марти Бейлі "The Incident Report". У фільмі також знялися Сук-Їн Лі та Джин Юн.

Світова прем'єра стрічки відбудеться 28 березня.

Що криється між рядками загадкових листів? І чи зможе Міріам знайти вихід із темряви, що поступово її поглинає?

Джерело: Deadline