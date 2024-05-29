sonyazhytkova .29 мая, 2024 17

Актор приєднується до Аарона Тейлора-Джонсона у майбутній стрічці, зйомки якої розпочнуться вже на початку липня.

Сценарій до "Fuze", написаний Беном Хопкінсом, розповідає про небезпечну знахідку на будівельному майданчику в Лондоні - бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася. Це призводить до масової евакуації, що створює ідеальні умови для здійснення пограбування.

Продюсерами фільму виступають Джилліан Беррі (відомий за "Король поза законом" та "Тетріс") від Sigma Films, а також Себастьян Рейбо і Каллум Грант від Anton.



Тео Джеймс, номінант на премію Еммі за роль у серіалі HBO "Білий лотос", наразі знімається у телешоу Гая Річі "Джентльмени" для Netflix. Його наступна головна роль буде у фільмі за твором Стівена Кінга "Мавпа", який був придбаний компанією Neon на Каннському ринку після запеклих торгів. Джеймс найбільше відомий за роль Тобіаса "Фор" Ітона у трилогії "Дивергент". Крім того, він зіграв у драмі 2022 року "Список містера Малкольма" разом з Фрейдою Пінто, Сопе Дірісу та Заве Ештон.

Джерело: Deadline