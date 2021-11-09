Теперь нет ни малейших сомнений. Злодей Зеленый гоблин действительно появится в фильме «
Студия Marvel выложила в Твиттер постер, на котором Спайдермен стоит на щупальце Доктора Осьминога, а вдалеке по небу летит Зеленый гоблин. К образам этих антагонистов вернутся Альфред Молина и Уиллем Дефо, которые играли Осьминога и Зеленого гоблина в старой трилогии с Тоби Магуайром.
По сюжету «Нет пути домой» Питер Паркер испытает неприятные последствия разоблачения и попросит Доктора Стрэнджа применить магию, чтобы общественность забыла, кто именно скрывается под маской
Премьера состоится 17 декабря 2021.