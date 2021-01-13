После того, как Disney приобрела активы студии Fox вместе с такими
То есть фанаты «Дэдпула» всерьез распереживались, что третья часть может получить не взрослый прокатный рейтинг R, как две предыдущие, а подростковый
Но, благо, нет. На днях появилась официальная информация, которую обнародовал сайт Collider, ссылаясь на слова президента Marvel Кевина Файги, что «Дэдпул 3» получит взрослый прокатный рейтинг.
Даты релиза у триквела пока что нет, но проект уже запущен в разработку. Над сценарием в настоящее время работают Венди Молино и Элизабет Молино («Закусочная Боба»), а режиссерское кресло пока вакантно.
Файги отметил, что в 2021 году съемки третьей части точно не начнутся. Это означает, что в постановщики вполне может вернуться Дэвид Литч, режиссер второго «Дэдпула». Сейчас Литч занят продакшеном боевика «Скоростной поезд», но к началу