Анастасия Лях .13 января, 2021 11

После того, как Disney приобрела активы студии Fox вместе с такими комикс-франшизами , как «Люди Икс», «Дэдпул», «Фантастическая четверка», поползли слухи, что неполиткорректный болтливый наемник не впишется в семейный диснеевский формат.

То есть фанаты «Дэдпула» всерьез распереживались, что третья часть может получить не взрослый прокатный рейтинг R, как две предыдущие, а подростковый PG-13 . И вместо нецензурщины, насилия и секса герой Райана Рейнольдса будет заниматься занудным спасением человечества.

Но, благо, нет. На днях появилась официальная информация, которую обнародовал сайт Collider, ссылаясь на слова президента Marvel Кевина Файги, что «Дэдпул 3» получит взрослый прокатный рейтинг.

Даты релиза у триквела пока что нет, но проект уже запущен в разработку. Над сценарием в настоящее время работают Венди Молино и Элизабет Молино («Закусочная Боба»), а режиссерское кресло пока вакантно.