Анастасия Лях .29 мая, 2021 5

Слухи об этом ходили давно, но теперь информация наконец подтвердилась. Режиссер Тодд Филлипс работает над сценарием сиквела.

Об этом стало известно из статьи The Hollywood Reporter, посвященной сотне самых влиятельных голливудских юристов. В их числе оказался юрист Уоррен Дерн, который проговорился, что Тодд Филлипс заключил контракт с Warner о написании сценария второго «Джокера».

Естественно, никаких подробностей сюжета пока нет. Но сам факт подобного контракта означает, что студии также удалось добиться договоренности с Хоакином Фениксом (который известен своим непростым характером) по поводу его возвращения к роли.

Напомним, «Джокер» вышел на экраны в 2019 году, получил венецианского «Золотого льва», «Оскар» в актерской номинации и собрал неожиданно большую кассу в прокате, что, собственно, и повлекло за собой разговоры о возможном продолжении, хотя изначально проект задумывался одиночным.