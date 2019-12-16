Анастасия Лях .16 декабря, 2019 13

В компании Viacom подтвердили, что в производстве находятся сразу два фильма полнометражной франшизы «Стартрек», сообщает The Hollywood Reporter.

Слухи об этом ходили и ранее, но теперь информацию официально подтвердил глава компании Viacom Боб Бэкиш. По его словам, производство двух картин идет параллельно, но никакие подробности Бэкиш раскрывать не стал.

Известно, что режиссером одного является создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули. Однако о постановщике второго проекта пока ничего неизвестно. Возможно, речь идет о том «Стартреке», который хотел написать и снять Квентин Тарантино?