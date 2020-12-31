Анастасия Лях .31 декабря, 2020 8

Слухи об этом ходили давно, но теперь информация подтвердилась. Актер Майкл Б. Джордан действительно дебютирует в режиссуре, поставив триквел боксерской франшизы «Крид», ставшей продолжением-ответвлением легендарного «Рокки», пишет Daily Mail.

Информацию подтвердила актриса Тесса Томпсон, сыгравшая в первом и втором «Криде» возлюбленную главного героя, Адониса Крида в исполнении Джордана. Сюжетные подробности третьего фильма Томпсон раскрывать не стала. Однако известно, что она и Майкл Б. Джордан вернутся к своим ролям, а вот Сильвестра Сталлоне, скорее всего, уже во франшизе не будет.

Напомним, картины «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2» вышли на экраны в 2015 и 2018 годах соответственно. В обеих лентах Сталлоне снова сыграл легендарного Рокки Бальбоа, только уже в качестве тренера, а не боксера. Оба фильма получили от критиков положительные отзывы.