Анастасия Лях .22 апреля, 2021 1

Слух, гулявший по Сети некоторое время, подтвердился на официальном уровне. Майкл Китон действительно вернется к роли Брюса Уэйна в предстоящей экранизации комикса «Флэш», пишет The Wrap.

Напомним, Китон играл Бэтмена в фильмах Тима Бертона в 1989 и 1992 годах. После этого бума карьера актера заглохла на многие годы, пока в 2014-м он не исполнил главную роль в артхаусной трагикомедии «Бердмен», где с оглядкой на собственную биографию изобразил подзабытого актера, некогда прославившегося супергеройской ролью.

Подтверждение информации означает, что в фильме «Флэш» Барри Аллен в исполнении Эзры Миллера действительно попадет в мультивселенную и столкнется с несколькими версиями Бэтмена в исполнении Китона и Бена Аффлека.