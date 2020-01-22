Анастасия Лях .22 января, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Рецензии на фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» перестали обновляться. И теперь можно зафиксировать рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes.

Итак, рейтинг заключительного девятого эпизода космической саги по итогам отзывов профессиональных критиков составил 52%. И это самый низкий рейтинг в истории киновселенной Джорджа Лукаса. Ранее антирекорд принадлежал эпизоду «Скрытая угроза», который заработал 53% положительных откликов.

Что касается коммерческих успехов, недавно «Скайуокер» перешагнул отметку в миллиард долларов. Однако в рамках новой трилогии кассовые сборы девятого эпизода все равно самые низкие.

Напомним, что, несмотря на окончание истории Скайуокеров, киновселенная «Звездных войн» не закончилась. Так, к примеру, на днях стало известно, что режиссером нового ответвления франшизы может стать Тайка Вайтити.