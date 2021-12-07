Анастасия Лях .7 декабря, 2021 3

Глава Marvel Кевин Файги подтвердил, что супергерой Сорвиголова появится в одном из предстоящих фильмов марвеловской вселенной, пишет издание CinemaBlend.

Файги сказал, что Сорвиголова вернется в исполнении актера Чарли Кокса. Но где, когда и как это произойдет, раскрывать не стал.

Напомним, Чарли Кокс сыграл слепого адвоката Мэтта Мердока в марвеловских сериалах стриминга Netflix, а именно в шоу «Сорвиголова» и «Защитники». Слухи о том, что Кокс присоединится к MCU ходили давно, но подтвердились только сейчас.

Также напомним, что задолго до выхода сериала роль Сорвиголовы в одноименном полнометражном фильме исполнил Бен Аффлек, но картина была разгромлена и критиками, и зрителями.