sonyazhytkova .12 мая, 2025 1

Після повернення культового серіалу про Кріса Рока в мультиплікаційному вигляді, Террі Крюс — той самий суворий, але незламно економний тато — мріє, щоб шоу не просто вижило, а пережило всіх нас. У його планах — зробити "Усі досі ненавидять Кріса" таким же довгожителем, як безсмертні "Сімпсони" та невмирущі "Гріффіни".

Після чотирьох сезонів популярного ситкому "Усі ненавидять Кріса" (2005–2009), який розповідав кумедно-болючу історію дитинства коміка Кріса Рока в Брукліні 80-х, проєкт отримав друге життя у вигляді анімації на Comedy Central.

Крюс, що знову озвучує тата Джуліуса Рока, з ентузіазмом каже:

"Тепер, коли шоу анімоване — ми можемо робити його вічно. Це план! Я хочу, щоб це було як 'Сімпсони' чи 'Гріффіни' — двадцять років ефіру!".

Окрім Крюса, до акторського складу повернулася Тічіна Арнольд, яка знову озвучує маму Рошель. Сам Террі Крюс із теплом згадує, як Арнольд допомагала йому на старті акторської кар’єри:

"Вона буквально навчила мене грати ще тоді, коли ми знімали оригінал. А тепер ми повернулись у гру — просто мрія!".

Нова версія серіалу вийшла у вересні, і схоже, старі добрі сварки на кухні Років звучатимуть ще довго — хай навіть у мультяшному форматі. Бо якщо шоу про скромного хлопця з Брукліна, якого всі дражнили, витримає двадцять років ефіру, то, можливо, не все так погано у цьому світі. А там, дивись, і дядько Рак знову завітає…

Джерело: Deadline