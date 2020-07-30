Анастасия Лях .30 июля, 2020 6

Кубрик многое не успел закончить перед смертью и оставил после себя ряд нереализованных проектов. Один из них решил реализовать Терри Гиллиам, пишет The Playlist.

Речь идет о сценарии под названием «Lunatic at Large» («Сумасшедший на свободе»), который был написан Джимом Томпсоном еще в 50-х . Тогда Кубрик заинтересовался, а после забросил проект. В 90-х решил к нему вернуться, позвал на роли Сэма Рокуэлла и Скарлетт Йоханссон, но дело опять не сдвинулось, и в 1999 году режиссер скончался.

По сценарию действие разворачивается в 1950-х . Главный герой — неуравновешенный парень, у которого проблемы с контролем гнева. Однажды в баре он замечает одинокую симпатичную девушку и завязывает с ней разговор. Других подробностей сюжета пока нет.

Кого Гиллиам пригласит на ведущие партии, пока неизвестно.