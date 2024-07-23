sonyazhytkova .23 июля, 2024 3

Netflix презентує трейлер нового горор серіалу "Terror Tuesday: Extreme", що черпає натхнення з реальних подій та адаптує розповіді з популярної тайської радіопрограми Angkhan Khlumpong ("Terror Tuesday").

Трейлер демонструє, як слухачі радіопрограми розповідають свої найстрашніші історії, а також показує уривки з восьми епізодів серіалу. Глядачі побачать захоплюючі та моторошні моменти – від зловісного весільного салону та страшної пральної машини до темної кімнати, де загинула ціла родина.

До акторського складу "Terror Tuesday: Extreme" входять Нат Кічаріт ("Delete"), Чарада Імрапорн, Суттірак Субвідітра ("4 Kings 2"), Парада Тітавсіра, Паттараваде Бунмісуп і Черпранг Аріакул.

Кожен епізод режисує окремий режисер, серед яких Прін Кіратіратаналак, Абхічок Чандрасен, Пруєкса Амаруджі, Чаян Лаойодтракул, Сурапонг Плоенсанг, Чукьят Сакверакул, Еаксіти Тхаіраат і Аліса Пієн.

Прем'єра серіалу відбудеться 20 серпня на платформі Netflix.

Джерело: Deadline