sonyazhytkova .24 июля, 2024 5

Обмежена серія "His & Hers" заснована на однойменному романі Еліс Фіні, стане новим проєктом зірки "Тор: Любов і Грім", яка не лише виконає головну роль, але й виступить як виконавчий продюсер.

Шість серій драми стануть першим серійним проєктом Тесси Томпсон після завершення "Westworld" на HBO в 2022 році.

Сценарій до серії пишуть Вільям Олдройд ("Леді Макбет"), Білл Дюбюк ("Озарк") та Ді Джонсон ("Fellow Travelers"), при цьому Олдройд також зніме першу серію, а Джонсон буде шоураннером.

Серіал буде перенесено з британського контексту роману в Атланту. Права на екранізацію були швидко придбані компаніями Fifth Season та Freckle Films Джесіки Честейн незабаром після виходу книги у 2020 році.

У шоу Тесса Томпсон зіграє Анну, жінку, яка живе у самотності, відійшовши від друзів та кар'єри журналістки. Вона повертається до життя, коли дізнається про вбивство в її рідному містечку Даллонега, і вирушає на пошуки правди. Але її розслідування викликає підозру у детектива Джека Гарпера, який переслідує її у межах власного розслідування. Історія розкриває дві сторони кожної ситуації — його та її, що вказує на те, що хтось завжди має свою версію правди.

Джерело: Нollywoodreporter