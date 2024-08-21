sonyazhytkova .21 августа, 2024 3

Компанія Lucasfilm вирішила закрити шоу, яке відзначилося найбільшим запуском року на Disney Plus. Однак, за даними Nielsen, фінальна серія не змогла зберегти інтерес глядачів і стала найменш переглянутою у всій історії Star Wars.

Незважаючи на це, фанати не змогли змиритися з завершенням і запустили кампанію #RenewTheAcolyte відразу після фіналу сезону. Перший сезон закінчився на драматичній ноті, залишивши безліч нерозв'язаних сюжетних ліній.

В останніх епізодах сезону героїні Мей і Ошa знову розлучаються після того, як стає відомо про справжні обставини смерті їхньої матері. Ошa влаштувала драматичну фінальну сутичку з колишнім наставником Солом, після чого перейшла на темний бік і приєдналася до Кіміра. Щоб не бути викритими, вони стерли спогади Мей, аби вона не могла видати їх місцеперебування Джедаям.

Водночас Вернестера Рwoh приховала підйом Ситів, переклавши відповідальність за смерті Келнакки на Сола. З'ясувалося, що Кімір був її колишнім учнем, що додало ще більше напруження між ними. Фінал також порадував значущими камео: Дарк Плейгус з’явився на планеті Кіміра, а в останні моменти з’явився і сам Йода.

Раніше шоураннер Леслі Хедленд повідомляла Collider, що "The Acolyte" була задумана як шоу на кілька сезонів, і що в кінці цього сезону залишилися багато сюжетних ниток, які не були завершені.

Наступним живим проєктом Star Wars стане "Skeleton Crew", який з'явиться на Disney Plus у грудні.

Джерело: Gamesradar