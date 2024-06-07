sonyazhytkova .7 июня, 2024 12

Перші оцінки від критиків говорять про те, що "The Acolyte" може стати однією з найвиразніших робіт у всесвіті Зоряних війн. За деякими відгуками, це не просто серіал, а подія, яка розкриє нові аспекти епохи Високої Республіки та сили темряви.

4 червня новий серіал про Зоряні війни, "The Acolyte", з двома першими епізодами вирушив у стрімінг на Disney+, збираючи за перший день неймовірні 4,8 мільйони переглядів. Це робить його найуспішнішим серіалом платформи за весь рік. Disney+ зазвичай не розголошує такі дані настільки швидко після випуску серіалу. Наприклад, в серпні вони повідомили, що "Асока" набрала 14 мільйонів переглядів за перші п'ять днів. "The Acolyte" виглядає як кандидат на перевершення цього рекорду, але для цього потрібно зберігти високу активність перегляду протягом наступних днів.

Створений Леслі Гедленд "The Acolyte" - це містичний трилер, який перенесе глядачів у галактику тіньових секретів де зароджуються сили темряви в останні дні епохи Високої Республіки. Колишня падаванка знову зустрічається зі своїм джедайським майстром, щоб розслідувати серію злочинів, але сили, з якими вони стикаються, виявляються зловіснішими, ніж вони коли-небудь уявляли. Акторський склад, який включає в себе імена таких зірок, як Aмандла Стенберг, Лі Чжун-дже та Керрі-Анн Мосс, обіцяє подарувати неперевершені виступи та глибину характерів.

Попри те, що деякі деталі сюжету залишаються таємницею, аудиторія готується до відкриття важливих моментів в історії Галактики, які можуть змінити уявлення про те, що було до цього. Не дивно, що очікування високі, адже серіал обіцяє відкрити двері до найпотаємніших закутків у всесвіті Зоряних війн.

Джерело: Deadline