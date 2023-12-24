sonyazhytkova .24 декабря, 2023 3

Зірка "Корони" Джонатан Прайс розповів в інтерв'ю, що колись вибачився перед принцесою Енн за свою роль на шоу.

У інтерв'ю Times Radio, запланованому на святвечір, Прайс розповів ведучим Кейт Маккан та Адаму Боултону, що очі королівської родини дійсно спостерігають за "Короною". Серіал іноді надає не завжди лестний погляд за куліси коронованої сім'ї.

"Один із наших акторів зустрівся з одним з членів королівської родини, який натякнув, що вони його дивляться", - сказав Прайс.

"Коли мене робили лицарем, і я приїхав до Віндзора, саме принцеса Енн мене титулювала. Я тоді грав її батька, і були певні натяки, що вона подивилася деякі епізоди. Так от, вона поклала меч легко на плече, і я піднявся та сказав – думаючи, що вона має на увазі, знаєте – я сказав: "О, не знаю, що вам сказати... ем... вибачте? І вона відповіла: 'Чому? Вже все зроблено'".

Він додав: "Тепер, чи вона мала на увазі, що я вибачаюсь за те, що тут сьогодні, чи вибачаюсь за те, знаєте, що ви грали мого батька і це ви зробили так, як ви зробили, це, знаєте, неважливо. Це було досить кумедною миттю, принаймні для мене".

Джерело: Deadline