sonyazhytkova .29 июля, 2024 7

Канал AMC оголосив про продовження серіалу "The Walking Dead: Daryl Dixon - Книга Керол", всього через два місяці після анонсу другої частини.

Цей спін-офф популярної зомбі-саги знову повертає на екрани Нормана Рідуса, який грає головну роль. Його персонажа Деріла супроводжує Мелісса МакБрайд, чия героїня Керол вирушає в подорож руїнами Франції.

Оголошення про продовження серіалу відбулося на Comic-Con у Сан-Дієго, де Рідус і МакБрайд разом представили нові епізоди.

Згідно з Deadline, зйомки третього сезону розпочнуться наступного місяця, а локацію змінять з Франції на Мадрид, Іспанія - про що Рідус раніше натякав фанатам. AMC продовжує підтримувати проєкт через високі рейтинги першого сезону, що підтверджує його популярність. Трейлер другого сезону був представлений на Comic-Con у п’ятницю за участю Рідуса, МакБрайд, шоураннера Девіда Забела, виконавчого продюсера Грега Нікоферо та актора Луїса Пюх Счильюцці.

У першому сезоні Деріл, відразу після завершення останньої серії "The Walking Dead", вирушає в подорож у пошуках сенсу життя. Після захоплення біля узбережжя Мену та транспортування до Франції, йому вдається втекти і приєднатися до групи виживших у Парижі. Сезон завершується на тому, що Дейріл розглядає можливість залишитися у Франції замість повернення додому, поки Керол невтомно шукає його. Трейлер другого сезону обіцяє нові випробування для героїв, демонструючи їх боротьбу з живими та мертвими ворогами, і закінчується інтригуючим натяком на їхню можливу зустріч.

Джерело: Мovieweb