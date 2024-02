sonyazhytkova .24 февраля, 2024 9

На фото: "The Walking Dead: The Ones Who Live"

Шоураннер, Скотт М. Ґімпл, розкриває, що для того, щоб насолоджуватися "The Ones Who Live", не обов'язково дивитися всі сезони "Ходячих мерців".

У світі після апокаліпсису спалахує вогонь пристрасті між Ріком і Мішон. Проте, Скотт М. Ґімпл, керівник "The Walking Dead: The Ones Who Live", упевнено стверджує, що фанатам, які прагнуть побачити знову Ріка Граямса (Ендрю Лінкольн) та його дружини Мішон (Даная Гуріра), навіть не обов'язково буде переглядати основний серіал, відомий як "Ходячі мерці", для того, щоб насолоджуватися новим проєктом. Цю думку Ґімпл висловив у ексклюзивному інтерв'ю для Entertainment Weekly.

"У всіх продовженнях універсуму "Ходячих мерців" ми намагаємося не робити перегляд абсолютно обов'язковим для розуміння сюжету. Для того, щоб зрозуміти події одного серіалу, вам не обов'язково дивитися інші".

Повернення Ендрю Лінкольна та Даная Гуріри на екрани забрало чимало часу, і серіал "The Ones Who Live" ймовірно, став найбільш очікуваним проєктом у всьому універсумі "Ходячих мерців". Пройшло майже чотири роки з моменту, коли Гуріра залишила шоу, коли її персонаж Мішон вирушила у пошуках Ріка Граямса після подій 13-го епізоду 10-го сезону. А ще більше часу минуло з того моменту, коли шанувальники бачили Ріка Граямса.

Джерело: Мovieweb