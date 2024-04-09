sonyazhytkova .9 апреля, 2024 9

Згідно з даними L+3 від Nielsen, "Дорога додому" від Hallmark успішно завершив другий сезон, здобувши вражаючі рейтинги серед кабельних розважальних каналів.

Ця серія про подорож у часі родини Лендрі, також допомогла підняти Hallmark на перше місце у вихідні дні серед цільової аудиторії. Фінал другого сезону, який вийшов в ефір 31 березня, був найпопулярнішим епізодом сезону серед жінок віком 18+.

Другий розділ драми, у якому зіграли Анді МакДауелл, Чайлер Лі, Іван Вільямс та Сейді Лафлам-Сноу, зібрав 5,7 мільйонів глядачів у різних частинах світу.

У березні оголосили продовження драматичного серіалу на третій сезон. Телешоу є результатом співпраці між Neshama Entertainment та MarVista Entertainment. Виконавчі продюсери включають Конкі, Кларка, Ріда Фернандо Сзева, Ганну Пільмер, Ларрі Грімальді, Ані Кеворк, Арні Зіпурського, Сюзанн Л. Бергер, Анді МакДауелл та Чайлер Лі. Зйомки проходять у Канаді. "Дорога додому" вироблено під керівництвом Джона Калверта.

Джерело: Deadline