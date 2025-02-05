sonyazhytkova .5 февраля, 2025 8

Трейлер фільму "Поспішайте завтра" обіцяє справжній сюрприз для тих, хто ще не встиг його побачити. Lionsgate презентувала перші кадри цього психологічного трилера від Трея Едварда Шултса, який був натхненний новим альбомом The Weeknd з аналогічною назвою.

У головних ролях фільму "Поспішайте завтра" — сам The Weeknd (Абель Тесфей), Дженна Ортега та Баррі Кеоган.

Сюжет розгортається навколо музиканта, який через безсоння потрапляє в непередбачувану подорож із незнайомцем, що ставить під сумнів саму сутність його існування. Для Тесфея це перша головна роль у великому кіно.

Останнім часом артист привернув увагу не тільки своєю кінодебютною роботою, а й виступом на "Греммі", де презентував мікс нових композицій з альбому "Поспішайте завтра". Перші плани щодо виходу альбому 24 січня змістилися через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, що змусило перенести як концерт, так і реліз. Проте, The Weeknd не залишився байдужим і пожертвував 1 мільйон доларів на допомогу постраждалим.

Прем'єра психологічного трилера "Поспішайте завтра", з його захоплюючим сюжетом, відбудеться 16 травня.

Джерело: Deadline