Анастасия Лях .13 марта, 2020 6

Продолжение нашумевшего хоррора с Эмили Блант, должное оказаться на экранах уже на следующей неделе, а именно 19 марта, не выйдет в назначенный срок.

Об этом сперва заявил сценарист и режиссер проекта Джон Красински у себя в Инстаграме. После его слова подтвердила студия Paramount. Красински отметил, что сейчас «не лучшее время» для премьеры и что релиз отложен на неопределенный срок, до той поры, когда у зрителей появится возможность «собраться всем вместе» и получить удовольствие от совместного просмотра.

В Paramount сказали, что релиз стоит ждать в этом году, однако точная дата станет известна лишь тогда, когда стабилизируется ситуация с эпидемией и ее влиянием на мировой кинопрокат.