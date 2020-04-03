Анастасия Лях .3 апреля, 2020 14

Стало известно, когда именно в кинотеатры попадет сиквел нашумевшего хоррора «Тихое место».

Как сообщает Deadline, новая дата релиза продолжения — 4 сентября 2020. Напомним, изначально фильм должен был выйти 19 марта, но в связи с распространением коронавируса и закрывающимися на карантин кинотеатрами по всей планете прокат был перенесен на неопределенный срок. Теперь же студия Paramount и создатель проекта Джон Красински конкретизировали этот срок.

Напомним, сиквел обещает с помощью флэшбэков рассказать, как именно слепые, но хорошо слышащие монстры впервые напали на Землю, объяснить их происхождение, а также столкнуть героиню Эмили Блант и ее детей с другими выжившими, которые могут быть источником как помощи, так и опасности.