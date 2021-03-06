Анастасия Лях .6 марта, 2021 8

«Форсаж 9» переехал на месяц вперед, а вот сиквел хоррора «Тихое место» наоборот, выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом стало известно из Твиттера режиссера Джона Красински.

Напомним, изначально премьера продолжения нашумевшего «немого» ужаса с Эмили Блант в главной роли должна была состояться весной 2020, но планы нарушила пандемия ковида. Создатели картины отложили выход сиквела «до лучших времен» и долго не назначали конкретную дату, так как пандемия никак не шла на спад. В итоге продюсеры Paramount перестраховались и запланировали прокат аж на 17 сентября 2021.