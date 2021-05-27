Анастасия Лях .27 мая, 2021 5

Как пишет Collider, ссылаясь на слова актрисы Эмили Блант, фантастический хоррор «Тихое место» станет трилогией, если сиквел успешно пройдет в прокате.

По словам Блант, у ее мужа Джона Красински, режиссера и сценариста обеих частей, уже есть несколько отличных идей для триквела, который станет заключительным актом франшизы. Естественно, что за идеи, актриса рассказывать не стала. Теперь все зависит от кассовых сборов стартовавшего сиквела.

Блант добавила, что как только будет понятно, что «Тихое место 2» нашло отклик у публики, Красински приступит к написанию сценария третьей картины.

В украинских кинотеатрах вторую часть можно посмотреть уже с 27 мая.