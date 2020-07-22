Анастасия Лях .22 июля, 2020 5

Как сообщает Variety, британская актриса будет удостоена почетного венецианского «Золотого льва» за карьерные достижения.

Вместе с Суинтон аналогичную награду получит гонконгская постановщица Энн Хуэй, виднейшая представительница новой волны гонконгского кино.

Награждение состоится в рамках предстоящего Венецианского кинофестиваля 2020, который, несмотря на пандемию коронавируса и карантин, пройдет по запланированному графику: со 2 по 12 сентября. 28 июля организаторы смотра обещают объявить конкурсную и внеконкурсную программы.